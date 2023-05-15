Британия предоставит Украине дополнительные ракеты и беспилотники в дополнение к Storm Shadow

Великобритания предоставит Украине сотни ракет ПВО и ударные беспилотники в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow, о которых было объявлено на прошлой неделе.

Как пишет BBC, данный шаг со стороны Лондона означает, что Великобритания идет дальше, чем любая другая страна, в предоставлении оружия, способного переломить ход боевых действий в пользу Украины.

Этому предшествовало сообщение от правительства Британии, где анонсировалось, что премьер Риши Сунак должен 15 мая подтвердить дальнейшее предоставление Великобританией “сотен ракет ПВО и новых беспилотных авиационных систем”, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

— Все это будет поставлено в течение следующих месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению, — сообщалось на сайте правительства Великобритании.

Сообщению о поставках нового вооружения предшествовал визит президента Владимира Зеленского в Британию, где он встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Во время встречи Зеленский заявил, что Украине важно, чтобы Запад поставил современные истребители.

Однако британский премьер сказал, что предоставление истребителей “не является простым делом”, хотя и заявил, что Великобритания будет “ключевой частью стран коалиции”, предоставляющих такую поддержку.

Крылатые ракеты Storm Shadow, предоставление которых Украине подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, могут быть использованы для уничтожения российских позиций на оккупированной украинской территории.

Если Украина сможет уничтожить российские командные центры, логистические узлы и склады боеприпасов на оккупированной территории, то для Москвы может оказаться невозможным продолжать снабжение своих фронтовых войск на местах.

Именно это Украина так успешно сделала в Херсоне в прошлом году, заставив русских отступить почти без боя. Теперь она надеется повторить этот процесс с помощью боеприпасов, поставляемых Западом, отмечает BBC.

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