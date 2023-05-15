Британія надасть Україні додаткові ракети та безпілотники на додаток до Storm Shadow

Велика Британія надасть Україні сотні ракет для ППО і ударні безпілотники на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.

Як пише BBC, цей крок з боку Лондона означає, що Велика Британія йде далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні зброї, здатної переломити хід бойових дій на користь України.

Цьому передувало повідомлення від уряду Британії, де анонсувалось, що прем’єр Ріші Сунак має 15 травня підтвердити подальше надання Великою Британією “сотень ракет ППО та нових безпілотних авіаційних систем”, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.

– Все це буде поставлено протягом наступних місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір триваючому російському вторгненню, – повідомлялось на сайті уряду Великої Британії.

Повідомленню про постачання нового озброєння передував візит президента Володимира Зеленського до Британії, де він зустрівся з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Під час зустрічі Зеленський заявив, що Україні важливо, щоб Захід поставив сучасні винищувачі.

Однак британський прем’єр сказав, що надання винищувачів “не є простою справою”, хоча й заявив, що Велика Британія буде “ключовою частиною країн коаліції”, які надають таку підтримку.

Крилаті ракети Storm Shadow, надання яких Україні підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, можуть бути використані для знищення російських позицій на окупованій українській території.

Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, логістичні вузли та склади боєприпасів на окупованій території, то для Москви може виявитися неможливим продовжувати постачання своїх фронтових військ на місцях.

Саме це Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер вона сподівається повторити цей процес за допомогою боєприпасів, що поставляються Заходом, зазначає BBC.

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