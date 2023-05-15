Оккупанты бросают в бой херсонцев, которые не могут или не хотят давать взятки – Генштаб

Российские оккупанты пытаются восполнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

В частности, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины известно о таких фактах в ряде населенных пунктов Херсонской области.

По данным украинской стороны, захватчики насильственно задерживают мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.

После задержания во время “начальной беседы” оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.

Тех, кто отказывается от уплаты взятки или не имеет необходимой суммы, оккупанты отправляют в полевые лагеря для ускоренной общевойсковой подготовки.

После этого эти мужчины попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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