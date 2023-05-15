Окупанти кидають у бій херсонців, які не можуть чи не хочуть давати хабаря – Генштаб

Російські окупанти намагаються поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

Зокрема, Генеральному штабу Збройних сил України відомо про такі факти в низці населених пунктів Херсонської області.

За даними української сторони, загарбники насильницьким способом затримують чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського.

Після затримання під час першої “установчої бесіди” окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.

Тих, хто відмовляється від сплати хабаря або не має необхідної суми, окупанти відправляють до польових таборів для прискореної загальновійськової підготовки.

Після цього ці чоловіки потрапляють до населених пунктів, що межують із лінією бойового зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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