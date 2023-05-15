Все очень сложно: в Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте и окрестностях города остается очень сложной.

По ее словам, несмотря на все сложности, нашим войскам несколько дней удалось продвигаться. Все это благодаря сверхвозможностям и профессионализму наших военных.

Российские оккупанты не меняют цели — подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска продолжают контратаки на Бахмутском направлении и смогли занять новые позиции. По состоянию на 13 мая Силы обороны освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.