В Мариуполе раздались взрывы: что известно
В полдень 15 мая в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.
О громких звуках сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
По предварительной информации, в поле на противотанковой мине подорвался российский тракторист-строитель.
– Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем. Но даже если так, то минус один россиянин – всегда хорошо, – отмечает Петр Андрющенко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Петр Андрющенко
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко