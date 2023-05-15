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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Мариуполе раздались взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

В полдень 15 мая в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

О громких звуках сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

По предварительной информации, в поле на противотанковой мине подорвался российский тракторист-строитель.

– Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем. Но даже если так, то минус один россиянин – всегда хорошо, – отмечает Петр Андрющенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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