У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Опівдні 15 травня у поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Про гучні звуки повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, у полі на протитанковій міні підірвався російський тракторист-будівельник.

– Мінус трактор і цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо. Але навіть якщо так, то мінус один росіянин – завжди добре, – зазначає Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

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