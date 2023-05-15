У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо
Опівдні 15 травня у поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.
Про гучні звуки повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За попередньою інформацією, у полі на протитанковій міні підірвався російський тракторист-будівельник.
– Мінус трактор і цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо. Але навіть якщо так, то мінус один росіянин – завжди добре, – зазначає Петро Андрющенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Петро Андрющенко
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