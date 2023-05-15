Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В окупованому Токмаку прогриміла серія вибухів – Андрющенко
У понеділок вранці, 15 травня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ, – йдеться у повідомленні.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти кидають у бій херсонців, які не можуть чи не хочуть давати хабаря.
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