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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку прогриміла серія вибухів – Андрющенко

Вибух
Фото: Depositphotos

У понеділок вранці, 15 травня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти кидають у бій херсонців, які не можуть чи не хочуть давати хабаря.

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