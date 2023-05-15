Усе дуже складно: в Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті та на околицях міста залишається дуже складною.

За її словами, попри усі складнощі, нашим військам декілька днів вдалося просуватися. Все це завдяки надможливостям і професійності наших військових.

Російські окупанти не змінюють цілі – підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська продовжують контратаки на Бахмутському напрямку і змогли зайняти нові позиції. Станом на 13 травня Сили оборони звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута.

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