Усе дуже складно: в Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті та на околицях міста залишається дуже складною.
За її словами, попри усі складнощі, нашим військам декілька днів вдалося просуватися. Все це завдяки надможливостям і професійності наших військових.
Російські окупанти не змінюють цілі – підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони.
Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська продовжують контратаки на Бахмутському напрямку і змогли зайняти нові позиції. Станом на 13 травня Сили оборони звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко