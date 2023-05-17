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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Від сил РФ, які увійшли в Україну в лютому 2022, вже нічого не залишилося – Буданов

Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

У Російській Федерації вже змінилося кілька складів військових бригад у порівнянні з тими силами, які вторглись в Україну на початку повномасштабної війни.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ISLND TV.

Його запитали про залишки у Росії військових потужностей з моменту, коли РФ розпочала повномасштабну агресію проти України у лютому 2022 року.

– Із тих сил, які ви згадали, (що увійшли в Україну. – Ред.) від 24 лютого 2022 року, станом на сьогодні залишилося дуже мало, зовсім дуже мало. Це абсолютно нова армія, нові сили, які беруть участь у війні проти України. Стандартне, як кажуть, обличчя військових бригад ЗС РФ – це вже третій і четвертий склад, – відповів він.

Буданов додав, що від тих російських сил, які увійшли на територію України від 24 лютого 2022 року, вже нічого не залишилось.

Очільник ГУР зазначає, що російська армія зазнала дуже суттєвих якісних послаблень.

– Якості нема, лишилася кількість (військових. – Ред.). Кількість вони тримають і можуть тримати ще довго, – сказав він.

За словами Буданова, російська армія може підтримувати кількість солдат, але не мати водночас достатньої кількості озброєнь, а відповідно – не мати якості своїх військ.

Водночас начальник ГУР МО додав, що навіть п’ять тисяч російських військових з автоматами є певною загрозою, тому цим не варто нехтувати.

– Але вони вже не мають серйозного наступального потенціалу, виключно оборонний. Ще раз скажу, в обороні їхній кількісний склад є абсолютно достатнім для ведення серйозних оборонних дій, – додав він.

Раніше Буданов казав, що Україна навмисно вводить в оману російські війська заявами про початок контрнаступальних дій ЗСУ.

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