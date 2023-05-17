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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

СБУ встановила командира артполку РФ, який наказав обстріляти житлові квартали Херсону

СБУ встановила командира артполку рф, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила командира артполку РФ, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсону.

Ним виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.

– 24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсону з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, які базувались на лівому березі річки Дніпро. Тоді рашисти поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – отримали поранення. Більшість з потерпілих – жінки та люди похилого віку.

Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України.

– За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсон
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