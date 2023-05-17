СБУ встановила командира артполку РФ, який наказав обстріляти житлові квартали Херсону

Служба безпеки України встановила командира артполку РФ, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсону.

Ним виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.

– 24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсону з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, які базувались на лівому березі річки Дніпро. Тоді рашисти поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – отримали поранення. Більшість з потерпілих – жінки та люди похилого віку.

Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України.

– За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Джерело : СБУ

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