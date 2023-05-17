СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО
Правоохоронці встановили осіб, які у ніч на 16 травня під час ракетної атаки РФ Києва знімали роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, а потім викладали відповідні матеріали у соцмережах. Розпочато розслідування.
Згодом цей контент з’явився на російських інтернет-ресурсах.
– Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати й оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України і наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари, – інформує Офіс генпрокурора.
У СБУ повідомляють, що встановлено шістьох жителів столиці та їхнє місцеперебування. У них вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.
Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.
– За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола “користувачів”, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube, – йдеться у повідомленні.
За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування.
Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко