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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО

СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО

Правоохоронці встановили осіб, які у ніч на 16 травня під час ракетної атаки РФ Києва знімали роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, а потім викладали відповідні матеріали у соцмережах. Розпочато розслідування.

Згодом цей контент з’явився на російських інтернет-ресурсах.

– Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати й оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України і наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари, – інформує Офіс генпрокурора.

У СБУ повідомляють, що встановлено шістьох жителів столиці та їхнє місцеперебування. У них вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

– За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола “користувачів”, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube, – йдеться у повідомленні.

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За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ
Блогер, Війна в Україні, Повітряні сили України, Російська агресія
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