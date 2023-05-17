СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО

Правоохоронці встановили осіб, які у ніч на 16 травня під час ракетної атаки РФ Києва знімали роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, а потім викладали відповідні матеріали у соцмережах. Розпочато розслідування.

Згодом цей контент з’явився на російських інтернет-ресурсах.

– Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати й оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України і наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари, – інформує Офіс генпрокурора.

У СБУ повідомляють, що встановлено шістьох жителів столиці та їхнє місцеперебування. У них вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

– За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола “користувачів”, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube, – йдеться у повідомленні.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

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