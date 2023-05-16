Западные чиновники подтверждают использование Украиной ракет Storm Shadow – CNN
Украинские военные уже использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям.
Об этом пишет CNN со ссылкой на двух чиновников США и одного чиновника страны Запада.
Источники CNN не уточнили, когда именно и по каким целям ВСУ применили Storm Shadow. Представитель Министерства обороны Украины от комментариев отказался.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Британией и Францией. Ее дальность стрельбы превышает 250 километров.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что россияне не зря боятся британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Ракета может уничтожать укрепленные объекты, в частности опорные и командные пункты, объекты, которые защищены дополнительно от ударов обычными типами вооружений.
Российским средствам ПВО очень трудно перехватывать британские Storm Shadow, потому что ракета может лететь на сверхнизких высотах — от 30 м. Кроме того, они могут удачно огибать рельеф.
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