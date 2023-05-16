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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Западные чиновники подтверждают использование Украиной ракет Storm Shadow – CNN

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Украинские военные уже использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух чиновников США и одного чиновника страны Запада.

Источники CNN не уточнили, когда именно и по каким целям ВСУ применили Storm Shadow. Представитель Министерства обороны Украины от комментариев отказался.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Британией и Францией. Ее дальность стрельбы превышает 250 километров.

ВСУ уже использовали ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что россияне не зря боятся британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Ракета может уничтожать укрепленные объекты, в частности опорные и командные пункты, объекты, которые защищены дополнительно от ударов обычными типами вооружений.

Российским средствам ПВО очень трудно перехватывать британские Storm Shadow, потому что ракета может лететь на сверхнизких высотах — от 30 м. Кроме того, они могут удачно огибать рельеф.

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Западные чиновники подтверждают использование Украиной ракет Storm Shadow – CNN

Война в Украине, Великобритания, Російська агресія
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