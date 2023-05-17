Серйозний ляпас Путіну: на що здатні британські ракети Storm Shadow

Британські ракети Storm Shadow із дальністю польоту щонайменше у 300 км здатні змінити ситуацію на фронті. Військові кажуть, що їх можна підвішувати під фюзеляж або крила ударних літаків, наприклад, МіГ-29. Які переваги отримають Повітряні сили ЗСУ, чи дійсно ці ракети допоможуть підірвати боєздатність РФ – журналісти Фактів тижня розбиралися разом з експертами.

Перші Storm Shadow – вже в Україні. Новина викликала паніку у кремлівських пропагандистів, вони почали малювати карти прильотів у російські регіони, до яких приписали навіть Білорусь.

Крилата ракета франко-британського виробництва класу повітря-земля здатна вражати навіть добре захищені цілі, адже летить на дуже низькій висоті, тож лишається непоміченою для ППО ворога.

– Її скидають із більш-менш значної висоти. Після цього вона різко спускається до висоти 30-40 м. Летить з огинанням рельєфу місцевості, – пояснює експерт з авіації Валерій Романенко.

Програмується Storm Shadow ще на землі перед вильотом, в її пам’ять закладають маршрут, а також супутникові знімки поверхні, над якою летітиме – так звані еталонні зображення. З ними ракета звіряє те, що бачить шляхом сканування місцевості.

– Таким чином вона може орієнтуватися на місцевості з величезною точністю, – додає головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Також політ корегується навігаційною системою – ракета тримає зв’язок із супутниками.

– Отут показана система GPS. Це навігація, яка весь час коригує політ ракети, щоб вона летіла саме в тому напрямку, бо, розумієте, якщо вона маневрує між гірками, то десятки метрів – це дуже важливо, – розповідає Романенко.

Під час завершення місії підключає додаткові можливості, які дають високоточний результат.

– На кінцевій ділянці перед атакою цілі там ще працює тепловізійна голівка самонаведення. Ракета сканує простір, знаходить відповідну ціль, яка була закладена в її пам’яті, та з величезною точністю вражає саме цю ціль, – каже Катков.

Storm Shadow летить на швидкості близько 1 000 км на годину. ЇЇ довжина – понад 5 м, вага – 1 300 кг, 450 з яких – фугасна бойова частина. І це, між іншим, вдвічі більше, ніж у базової версії американської ATACMS, які так сподівалися отримати наші військові. Але сила ураження не обмежується кількістю вибухівки, тут є інші секрети.

– Вона тандемна, тобто спочатку є один боєзапас, котрий пробиває залізо чи бетон, а потім туди заходить інший боєзапас і руйнує усе навколо себе. Практично будь-які цілі ця ракета може піднімати на поверхню: аеродроми, скупчення літаків, живої сили, бронетехніки, залізничні вузли, – наголошує військовий аналітик Петро Черник.

Саме за такі властивості ракету прозвали “вбивцею бункерів”.

Окрім того, ця ракета дуже важка, тому нести її зможе не кожен літак. Головні претенденти – винищувач Су-27 і бомбардувальник Су-24. Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що з місією впорається і МІГ-29, якщо підвісити під фюзеляж. Тобто літаків у нас вистачить.

Тому ключове питання: на яку відстань летить – 260, 300 чи 560 км, як вказує виробник.

– Є висока частка ймовірності, що до передання будь-якого далекобійного озброєння до України буде застосована, на мій погляд, вже неактуальна норма міжнародного права, домовленість джентльменська щодо нерозповсюдження ракетного озброєння з дальністю понад 300 км, – вважає Катков.

На те, що дальність ракети буде не меншою за 300 км, прозоро натякає наше Міноборони у Twitter. Проте експерти припускають, що насправді дальність може бути й 400 км, оскільки, враховуючи маневри з обходу рельєфу місцевості, ракетам знадобиться запас.

Тож куди, зрештою, долетять британські ракети та чи варто кремлівським посіпакам уже пакувати валізи?

Політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро опублікував в мережі карту, на якій у зоні потенційного ураження – окуповані частини Сходу й Півдня, прикордонні райони РФ, а також значна частина Білорусі. Утім, українська сторона запевнила британську, застосує ракети лише в межах власних окупованих територій.

– Ми добре розуміємо, що у глибину Кримського півострова тепер зможемо завдавати ударів практично по будь-якому об’єкту. А це видовжує плече вибивання передусім їхніх пунктів управління, складів з паливно-мастильними матеріалами, боєкомплекту – і взагалі усієї логістики як такої, – каже Черник.

А ще – аеродромів фронтової авіації, більшість з яких вдало розташувалася на відстані до 300 км.

Дамоклів меч нависає і над Кримським мостом. В інтернеті вже навіть меми з’явилися, мовляв, вони зі Storm Shadow створені одне для одного.

– Ці ракети відмінно працюють по мостах. Тандемна боєголовка дозволить знищувати не лише прольоти мосту, а й самі опори мосту. Тобто ракета пробиває дірку, туди влітає основний заряд і знищує опору мосту. Це набагато важливіше, ніж знищити проліт мосту, – пояснює Романенко.

Навіть із дальністю в 300 км ці ракети дозволять ЗСУ взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію, через що вже почалася істерика у росіян.

Днями в окупованому Луганську пролунало щонайменше два вибухи, які кремлівські пропагандисти пов’язали саме з ракетами Storm Shadow, проте, як завжди, без жодних доказів.

Та чи зможуть ці далекобійні ракети переломити перебіг війни і вигнати російські війська з України? Черник каже, що для цього ракет має бути багато – сотні одиниць.

– Нам не потрібно буде заїжджати в Крим на танках, ми просто зробимо операцію натовську, коли ворог змушений відступити через те, що він не може забезпечити логістику. Тобто знищити кораблі в портах, Керченський міст і Феодосійську паромну переправу. Все, – додає Романенко.

Все залежить від кількості ракет, які західні партнери нададуть нашим Збройним силам. Її поки не оголошують, проте головне, що політичне рішення щодо передачі далекобійної зброї ухвалено, отже, невдовзі до поставок можуть долучитися й інші союзники України.

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