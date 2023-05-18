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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака крылатыми ракетами: в Винницкой области отработала ПВО

Атака крылатыми ракетами: в Винницкой области отработала ПВО
Фото: Минобороны

Ночью 18 мая российские войска атаковали крылатыми ракетами, в частности, и Винницкую область.

О работе Сил обороны в области по воздушным целям сообщал глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Руководитель ОВА отметил, что на местах были привлечены все службы.

Воздушная тревога в регионе длилась около трех часов.

Разрешили покинуть укрытия людям в 06:02.

Война в Украине, Винницкая область, Ракета, Ракетные удары России, РФ
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

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