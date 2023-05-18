Татьяна Забожко, редактор ленты
Атака крылатыми ракетами: в Винницкой области отработала ПВО
Ночью 18 мая российские войска атаковали крылатыми ракетами, в частности, и Винницкую область.
О работе Сил обороны в области по воздушным целям сообщал глава областной военной администрации Сергей Борзов.
Руководитель ОВА отметил, что на местах были привлечены все службы.
Воздушная тревога в регионе длилась около трех часов.
Разрешили покинуть укрытия людям в 06:02.
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