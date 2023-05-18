Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Атака крилатими ракетами: у Вінницькій області відпрацювала ППО
Уночі 18 травня російські війська атакували крилатими ракетами, зокрема, і Вінницьку область.
Про роботу Сил оборони в області по повітряних цілях повідомляв очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Керівник ОВА зауважив, що на місцях були залучені всі служби.
Повітряна тривога в регіоні тривала майже три години.
Дозволили покинути укриття людям о 06:02.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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