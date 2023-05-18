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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака крилатими ракетами: у Вінницькій області відпрацювала ППО

Атака крилатими ракетами: у Вінницькій області відпрацювала ППО
Фото: Міноборони

Уночі 18 травня російські війська атакували крилатими ракетами, зокрема, і Вінницьку область.

Про роботу Сил оборони в області по повітряних цілях повідомляв очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Керівник ОВА зауважив, що на місцях були залучені всі служби.

Повітряна тривога в регіоні тривала майже три години.

Дозволили покинути укриття людям о 06:02.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вінницька область, Ракета, Ракетні удари Росії, РФ
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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