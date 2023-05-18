Калибры и Х-101/Х-555: во время атаки наши силы ПВО уничтожили 29 ракет
С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая Российская Федерация совершила несколько волн ракетных атак по Украине.
В общей сложности враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.
Из двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 и восьми Ту-95 оккупанты выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет Калибр.
Также оккупанты запустили две крылатые ракеты Искандер-К из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Наши защитники неба во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 29 крылатых ракет.
Также сбиты два ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ