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Калибры и Х-101/Х-555: во время атаки наши силы ПВО уничтожили 29 ракет

Калибры и Х-101/Х-555: во время атаки наши силы ПВО уничтожили 29 ракет

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая Российская Федерация совершила несколько волн ракетных атак по Украине.

В общей сложности враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Из двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 и восьми Ту-95 оккупанты выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет Калибр.

Также оккупанты запустили две крылатые ракеты Искандер-К из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Наши защитники неба во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

Ракетные удары России, Россия
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