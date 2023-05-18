Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Калібри та Х-101/Х-555: під час атаки наші сили ППО знищили 29 ракет
З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня Російська Федерація здійснила кілька хвиль ракетних атак по Україні.
Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.
З двох стратегічних бомбардувальників Ту-160 та восьми Ту-95 окупанти випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет Калібр.
Також окупанти запустили дві крилаті ракети Іскандер-К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Наші оборонці неба у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили 29 крилатих ракет.
Також збито два ударних безпілотники Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Повітряні сили ЗСУ
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