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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Калібри та Х-101/Х-555: під час атаки наші сили ППО знищили 29 ракет

Калібри та Х-101/Х-555: під час атаки наші сили ППО знищили 29 ракет

З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня Російська Федерація здійснила кілька хвиль ракетних атак по Україні.

Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

З двох стратегічних бомбардувальників Ту-160 та восьми Ту-95 окупанти випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет Калібр.

Також окупанти запустили дві крилаті ракети Іскандер-К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Наші оборонці неба у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних безпілотники Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ракетні удари Росії, Росія
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