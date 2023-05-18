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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Хмельницком во время воздушной тревоги: что известно

Вибух

Под утро 18 мая в Хмельницком раздались взрывы.

Громко в городе и области стало ориентировочно в 04:50.

Слышали звуки взрывов местные жители и после пяти утра.

Отменили воздушную тревогу, как и в остальных областях, после шести утра.

Власти города и области ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Хмельницкая область, Хмельницький
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

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