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Взрывы в Хмельницком во время воздушной тревоги: что известно
Под утро 18 мая в Хмельницком раздались взрывы.
Громко в городе и области стало ориентировочно в 04:50.
Слышали звуки взрывов местные жители и после пяти утра.
Отменили воздушную тревогу, как и в остальных областях, после шести утра.
Власти города и области ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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