Взрывы в Хмельницком во время воздушной тревоги: что известно

Под утро 18 мая в Хмельницком раздались взрывы.

Громко в городе и области стало ориентировочно в 04:50.

Слышали звуки взрывов местные жители и после пяти утра.

Отменили воздушную тревогу, как и в остальных областях, после шести утра.

Власти города и области ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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