Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Хмельницькому під час повітряної тривоги: що відомо
Під ранок 18 травня в Хмельницькому пролунали вибухи.
Гучно в місті та області стало орієнтовно о 04:50.
Чули звуки вибухів місцеві жителі й після п’ятої ранку.
Скасували повітряну тривогу, як і в решті областей, після шостої ранку.
Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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