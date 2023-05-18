Вибухи в Хмельницькому під час повітряної тривоги: що відомо

Під ранок 18 травня в Хмельницькому пролунали вибухи.

Гучно в місті та області стало орієнтовно о 04:50.

Чули звуки вибухів місцеві жителі й після п’ятої ранку.

Скасували повітряну тривогу, як і в решті областей, після шостої ранку.

Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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