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Арестовывают и отправляют в полевые лагеря. На ВОТ россияне хотят создать резервы из местных — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

В отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики осуществляют облавы и задержания местных жителей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг пытается создать резервы из местных жителей ВОТ для того, чтобы экстренно пополнить личным составом передовые подразделения своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе.

— Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам, — говорится в сообщении.

Указано, что арестованных таким образом отправляют как правило в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, которые согласились участвовать в войне.

Сейчас вблизи населенных пунктов Роговое и Можниковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей, в которые под конвоем из России доставляются партии завербованных заключенных. Вместе с ними содержатся и местные мужчины, которые были задержаны за незначительные правонарушения и не согласились поддерживать оккупантов.

До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью.

— На сегодня в указанных лагерях находится более 800 человек, с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца. После прохождения заключенными курса боевой подготовки, с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины, — добавляет заместитель министра.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что среди коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.

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Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Луганская область
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