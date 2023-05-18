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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Заарештовують і відправляють до польових таборів. На ТОТ росіяни хочуть створити резерви з місцевих – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

В окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави і затримання місцевих мешканців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог намагається створити резерви з місцевих мешканців ТОТ для того, щоб екстрено поповнити особовим складом передові підрозділи своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.

– Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що заарештованих у такий спосіб відправляють як правило до спеціально обладнаних польових таборів, у яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у війні.

Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з Росії доставляються партії завербованих ув’язнених. Разом з ними утримуються і місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів.

До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

– На сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця. Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України, –  додає заступниця міністра.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей наростають панічні настрої на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ, і багато хто з них вже виїхав до Росії.

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Джерело: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Луганська область
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