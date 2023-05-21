Ночью над Днепропетровской областью сбили все вражеские беспилотники — ОВА

В ночь на воскресенье, 21 мая, российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Украинские защитники сбили все вражеские дроны.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

— Ночью враг направил на Днепропетровскую область БпЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования Восток сбили. Блестящая работа!, — говорится в сообщении.

Указано, что остальную ночь в регионе было спокойно — без обстрелов.

В то же время утром агрессор ударил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде Никопольского района. Люди целы. Последствия атаки уточняются.

Вечером 20 мая в Днепропетровской области раздались взрывы, местные власти сообщали о работе ПВО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.