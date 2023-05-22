Блекаут на Запорізькій АЕС: енергетики відновили живлення станції

Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС – станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомили в Укренерго.

– Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Укренерго доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всупереч ранковій атаці РФ енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Проте енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. Так, у Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій Укренерго та операторів систем розподілу.

Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Там вже відновлено енергопостачання за резервними схемами, а видача потужності електростанції поступово відновлюється.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється.

– Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній, – додають в Укренерго.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що через чергову атаку Росією на територію України в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

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