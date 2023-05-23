Боится кровавого разгрома: Череватый о заявлениях Пригожина по Бахмуту

Основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет вывести своих наемников из Бахмута (Донецкая область), поскольку понимает, что там их ждет кровавый разгром.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Пригожина о якобы выводе “вагнеровцев” из Бахмута с 25 мая.

По словам Череватого, подобные заявления – это “доказательство поражения и латентной капитуляции”.

– Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром, — отметил он.

Череватый уточнил, что у “вагнеровцев” заканчивается личный состав из-за огромных потерь. И пополнять его некем.

Поэтому, чтобы сохранить остатки наемников, Пригожин придумал “специальную информационную операцию”. Он объявил о якобы полном захвате Бахмута и выводе “вагнеровцев”, которых должны заменить регулярные войска РФ.

– Он видел, что генерал Сырский устроил в Харьковской области, когда регулярная армия просто убегала, куда глаза глядят. И он осознает, что командующий может организовать дальше для “вагнеровцев”. Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно – вероятнее всего рано – его просто разобьют вдребезги, — объяснил Череватый, добавив, что этим страхом и продиктовано заявление Пригожина.

Спикер добавил, что ЧВК Вагнера является “главным капиталом” Пригожина, с помощью которого он планировал обрести какую-то политическую субъектность. Такая частная “армия” помогла бы ему “отстоять свой бизнес, жизнь и будущее” во время смуты, которая возможна на территории РФ.

Однако благодаря действиям ВСУ ресурсы ЧВК Вагнера иссякают.

– Все его “фриковские” заявления в последние месяцы – это как раз результат его понимания, что Вагнер заканчивается, — уточнил Череватый.

В то же время он выразил сомнение, что Пригожину позволят вывести “вагнеровцев” из Бахмута с 25 мая.

Как известно, в районе Бахмута воюют более 40 тыс. войск РФ. При этом враг ежедневно теряет там более 100 убитыми и столько же – ранеными.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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