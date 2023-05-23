Боїться кривавого розгрому: Череватий про заяви Пригожина щодо Бахмута
Засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин хоче вивести своїх найманців з Бахмута (Донецька область), оскільки розуміє, що там на них чекає кривавий розгром.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв’ю РБК-Україна.
Таким чином він прокоментував нещодавню заяву Пригожина про начебто виведення вагнерівців із Бахмута з 25 травня.
За словами Череватого, такі заяви – це “доказ поразки і латентної капітуляції”.
– Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти. Він хоче зберегти залишки свого особового складу й репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром, – зазначив він.
Череватий уточнив, що у вагнерівців закінчується особовий склад через величезні втрати. І поповнювати його немає ким.
Тому, щоби зберегти залишки найманців, Пригожин вигадав “спеціальну інформаційну операцію”. Він оголосив про начебто повне захоплення Бахмута і виведення вагнерівців, яких мають замінити регулярні війська РФ.
– Він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала, куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для вагнерівців. Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно – найімовірніше, рано – його просто розіб’ють вщент, – пояснив Череватий, додавши, що цим страхом і продиктована заява Пригожина.
Речник додав, що ПВК Вагнера є “головним капіталом” Пригожина, за допомогою якого він планував здобути якусь політичну суб’єктність. Така приватна “армія” допомогла б йому “відстояти свій бізнес, життя і майбутнє” під час смути, яка можлива на території РФ.
Проте завдяки діям ЗСУ ресурси ПВК Вагнера вичерпуються.
– Усі його “фриківські” заяви протягом останніх місяців – це якраз результат його розуміння, що Вагнер закінчується, – уточнив Череватий.
Водночас він висловив сумнів, що Пригожину дозволять вивести вагнерівців із Бахмута з 25 травня.
Як відомо, в районі Бахмута воюють понад 40 тис. військ РФ. Водночас ворог щодня втрачає там понад 100 убитими і стільки ж – пораненими.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр