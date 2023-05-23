Контратаки ЗСУ в районі Бахмута є частиною великого стратегічного задуму – Череватий

Контратаки українських захисників у районі Бахмута (Донецька область) є частиною великого стратегічного задуму військового командування.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, одне із ключових завдань ЗСУ – вимотати й обезкровити ворога.

– Можна сказати, що це (контратаки ЗСУ біля Бахмута. – Ред.) є елементом у великому стратегічному задумі. Одне з наших головних завдань – це вимотування й обезкровлення противника, щоб максимально вибити його бойових потенціал, знищити якомога більше особового складу та техніки, – зазначив Череватий.

Він нагадав, що наступальні бої є найскладнішими у сенсі втрат. Тож коли підготовлені за кордоном українські резерви підуть у контрнаступ, ворог має бути максимально ослабленим.

– Одна річ, коли тебе зустрічає противник повністю озброєний, морально готовий. І інша річ – коли він побитий, пошматований, деморалізований, – уточнив речник.

Череватий наголосив, що головний подвиг захисників Бахмута – в тому, що вони, по суті, знищили ПВК Вагнера, яка вважається “одним із найбоєздатніших підрозділів” окупантів, і загалом вимотали угруповання РФ “дуже великою ціною”.

Наразі ЗСУ просуваються на флангах біля Бахмута, щоби зайняти ключові висоти і завдавати звідти ударів по угрупованню РФ у місті. А оскільки ворог фактично зруйнував місто, воно вже не зможе слугувати йому опорним пунктом для побудови ешелонованої оборони.

– Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть, де від нього сховатися, і не матимуть можливості підтягувати резерви, – пояснив Череватий.

Він підтвердив, що за умови подальшого просування ЗСУ на флангах окупанти в Бахмуті потраплять до тактичного оточення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.