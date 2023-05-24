Навчання пілотів ЗСУ на F-16 не робить НАТО стороною у війні – Столтенберг

Підтримка України шляхом навчання пілотів на винищувачах F-16 не робить НАТО і країни-союзники стороною конфлікту.

Про це заявив у вівторок генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг, виступаючи перед журналістами в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС.

Він привітав рішення кількох союзників по НАТО почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

– Це важливий крок, який частково дасть нам змогу на певному етапі поставити винищувачі, але також надсилає дуже чіткий сигнал, що ми тут надовго, і що Росія не може перечекати (допомогу Україні від Заходу, – Ред.), – сказав він.

Столтенберг продовжив, що “право на самооборону закріплено в статуті ООН. Ми допомагаємо Україні відстоювати це право. Це наше право – допомагати їм захищати право ООН, міжнародне право, проти агресивної війни. Це не робить НАТО і союзників НАТО стороною конфлікту, але ми підтримуємо Україну, щоб захистити себе від агресивної війни, жорстокого вторгнення президента Путіна”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 травня, президент США Джо Байден повідомив лідерам G7, що Вашингтон підтримує спільні зусилля із союзниками та партнерами з навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

Після того, як Байден підтримав ідею навчання українських пілотів польотам на літаках F-16, заступник міністра закордонних справ Росії попередив західні країни про “величезні ризики” в разі надання Україні винищувачів F-16.

У відповідь на це президент Байден висміяв заяву МЗС РФ, сказавши, що це дійсно є ризиком, але для Росії.

Джерело : CNN

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