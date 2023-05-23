Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении

Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

Настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению оккупационной власти РФ на территории Мелитопольского района. С августа 2022 года он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины.

— Во время публичных выступлений подозреваемый призвал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу РФ, — говорится в сообщении.

Вместе с другими представителями Московского патриархата в поддержку оккупационной власти мужчина посетил “церемонию” объявления незаконной аннексии РФ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Поддерживал РФ и ждал "русский мир". Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении

Указано, что за антиукраинские взгляды и пророссийские убеждения решением СНБО Украины к подозреваемому на 5 лет применены персональные санкции.

Читайте также
Разжигание межрелигиозной вражды: СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины
Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Люди в РФ восстали против Путина – Маляр о событиях в Белгородской области
Ганна Маляр
В море вокруг Украины размещено 400 морских мин – Гуменюк
Морська міна
Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus
На что способен советский крокодил Ми-24: технические характеристики и мнение эксперта
Гелікоптер Мі-24
Боится кровавого разгрома: Череватый о заявлениях Пригожина по Бахмуту
Бахмут
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)
Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (22.05.2023)
Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Газовые хранилища будут наполнены! Укртрансгаз готовится к отопительному сезону 2023
Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь