Поддерживал РФ и ждал “русский мир”. Настоятелю монастыря УПЦ МП сообщили о подозрении
Настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению оккупационной власти РФ на территории Мелитопольского района. С августа 2022 года он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины.
— Во время публичных выступлений подозреваемый призвал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу РФ, — говорится в сообщении.
Вместе с другими представителями Московского патриархата в поддержку оккупационной власти мужчина посетил “церемонию” объявления незаконной аннексии РФ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.
Указано, что за антиукраинские взгляды и пророссийские убеждения решением СНБО Украины к подозреваемому на 5 лет применены персональные санкции.