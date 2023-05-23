Підтримував РФ і чекав на “русскій мір”. Настоятелю монастиря УПЦ МП повідомили про підозру

Настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

– Під час публічних виступів підозрюваний закликав жителів окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ, – йдеться у повідомленні.

Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади чоловік відвідав “церемонію” оголошення незаконної анексії РФ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Зазначено, що за антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

Джерело : Офіс генпрокурора

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