Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Главной задачей сегодня является укрепление Украины, усиление обороны и украинских военных.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 23 мая.
Он рассказал, что сегодня был в Донецкой области: на передовых позициях, а именно в районе Угледара и Марьинки.
— Имел честь поздравить наших морпехов с их профессиональным праздником, Днем морской пехоты Украины, — сказал он.
Президент вручил государственные награды воинам и ленты За мужество и отвагу подразделениям 35-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-му отдельному разведывательному батальону.
— Уверен, вы помните эти подразделения — часто в вечерних обращениях именно их благодарю за чрезвычайные результаты, которые они дают Украине в боях. Сегодня наградил их лично. И спасибо за шевроны, это действительно очень почетно, — сказал Зеленский.
Украинский лидер сообщил, что для него именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине корпуса морской пехоты. Таким образом, к имеющимся подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты, которые будут обеспечены современным оружием и техникой.
— Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях и в предыдущие недели, — сказал он.
Владимир Зеленский подчеркнул, что все украинцы должны понимать, что главная задача Украины и смысл фактически каждой международной коммуникации украинской власти заключается именно в укреплении государства, усилении обороны, увеличении возможностей украинских воинов и государства в целом.
— Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры дают Украине возможность стать сильнее, — сказал он.
Президент поблагодарил 36-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Белинского и воинов из 137-го ОБрМП.
Украинский лидер поблагодарил и другие подразделения Сил обороны Украины, которые сражаются именно на самых жестоких направлениях:
- 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь;
- 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка;
- 74-й отдельный разведывательный батальон;
- 5-я отдельная Слобожанская бригада Национальной гвардии.
— Спасибо всем, кто придает Украине силы! Сила нашего государства сейчас, сила нашей обороны сейчас — это основа силы международного порядка, основанного на правилах, — сказал он.