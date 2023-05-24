Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую

Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Фото: Офис президента

Главной задачей сегодня является укрепление Украины, усиление обороны и украинских военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 23 мая.

Он рассказал, что сегодня был в Донецкой области: на передовых позициях, а именно в районе Угледара и Марьинки.

— Имел честь поздравить наших морпехов с их профессиональным праздником, Днем морской пехоты Украины, — сказал он.

Президент вручил государственные награды воинам и ленты За мужество и отвагу подразделениям 35-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-му отдельному разведывательному батальону.

— Уверен, вы помните эти подразделения — часто в вечерних обращениях именно их благодарю за чрезвычайные результаты, которые они дают Украине в боях. Сегодня наградил их лично. И спасибо за шевроны, это действительно очень почетно, — сказал Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что для него именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине корпуса морской пехоты. Таким образом, к имеющимся подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты, которые будут обеспечены современным оружием и техникой.

— Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях и в предыдущие недели, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все украинцы должны понимать, что главная задача Украины и смысл фактически каждой международной коммуникации украинской власти заключается именно в укреплении государства, усилении обороны, увеличении возможностей украинских воинов и государства в целом.

— Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры дают Украине возможность стать сильнее, — сказал он.

Президент поблагодарил 36-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Белинского и воинов из 137-го ОБрМП.

Украинский лидер поблагодарил и другие подразделения Сил обороны Украины, которые сражаются именно на самых жестоких направлениях:

  • 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь;
  • 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка;
  • 74-й отдельный разведывательный батальон;
  • 5-я отдельная Слобожанская бригада Национальной гвардии.

— Спасибо всем, кто придает Украине силы! Сила нашего государства сейчас, сила нашей обороны сейчас — это основа силы международного порядка, основанного на правилах, — сказал он.

Читайте также
Все наши города должны получить воздушный щит, активно работаем над этим – Зеленский
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РДК и легион Свобода России проводят операцию в Белгородской области РФ: что известно
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Не бывает жаль, это просто работа: пленный россиянин о расстреле гражданских в Буче
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Данилов назвал регионы РФ, которые не в безопасности после операции россиян под Белгородом
Олексій Данілов
Почему жители приграничья не эвакуируются и едут на заминированные поля: первое интервью главы Сумской ОВА
Володимир Артюх
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Не говорил родным до последнего: история погибшего на войне студента-историка
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
Поздравил морпехов и раздал награды: Зеленский рассказал о своей поездке на передовую
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии
електроенергія
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь