За что умирают ваши юноши и мужчины в Украине: Резников обратился к башкирам

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к башкирам, ведь именно Республика Башкортостан делит четвертое-пятое место среди всех регионов РФ по количеству погибших в Украине солдат оккупационной армии Кремля.

Он отметил, что Республика Башкортостан занимает седьмое место по численности населения среди субъектов РФ и десятое – по размеру ВВП. Но по итогам 2022 года регион был на 20-м месте по качеству жизни и в третьем десятке по уровню благосостояния семей.

Резников отметил, что безвозвратные потери за четыре месяца 2023 года значительно превысили количество за весь 2022 год.

— Счет погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами, идет на тысячи. Вы это знаете лучше меня. Возникает вопрос: за что башкиры гибнут в Украине — вдали от своего дома?

Разве украинцы — враги башкирам? Нет.

Украинцы нарушают гражданские, национальные и культурные права башкир? Нет.

Украинцы мешают развитию башкирского языка? Нет.

Украинцы посягают на исторические земли башкир? Нет.

Украинцы присваивают богатства, которые дает земля башкир? Тоже нет.

Министр подчеркнул, что все это делают другие люди. И они живут не в Украине, а в Москве.

Резников вспомнил одного из величайших деятелей башкирского народа Ахмет-Заки Валиди Тогана — востоковеда и ученого, которого большевики заставили покинуть родную землю, полвека жить в эмиграции и умереть на чужбине.

В советское время его имя пытались опорочить, называли идеологом “буржуазно-националистической оппозиции”. Единомышленники Заки Валиди подвергались репрессиям. Это делалось на основе сфабрикованных чекистами обвинений.

— Казалось, черную страницу удалось перевернуть. Доброе имя Ахмет-Заки Валиди было восстановлено, а его заслуги наконец-то оценены по достоинству. Его именем назвали Центр тюркских исследований петербургского университета, был создан музей. А на территории университета в 2008 году установили бюст, — написал он.

Однако в 2021 году эту попытку отдать ему дань уважения Генпрокуратура РФ назвала “героизацией деяний приспешников нацистских преступников”. Сотрудников университета заставили оправдываться. А установку бюста объявили… самоуправством. В 2021 году также убрали и “потеряли” бюст Заки Валиди в Сибае.

— Это выглядит очень оскорбительно. Достойного человека через 50 лет после смерти превратили в “нацистского преступника” и “экстремиста”. Почему? Только потому, что он говорил о правах башкирского народа, в том числе — самоопределения, — добавил министр.

По словам Резникова, надругались над памятью Заки Валиди в угоду людоедской политике Москвы, которая пытается искоренить все, что не вписывается в имперскую и нацистскую по своей сути концепцию “русского мира”.

— Сегодня они уничтожают археологическое наследие древнего города Башкорт. А завтра могут сделать “экстремистом” Салавата Юлаева. Так же в “русский мир” “не вписались” и украинцы. Народ десятилетиями называли “братским”, а потом он стал неугодным. Весь поголовно. От мала до велика. Только за то, что мы решили сами определять свою судьбу, без Москвы, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что российская пропаганда превратила нас во врагов, которых надо “денацифицировать”. Российская армия уже убила сотни украинских детей, десятки тысяч мирных граждан, разрушила множество городов. Сегодня украинские воины демонстрируют массовый героизм. А простые люди поддерживают армию всем, чем могут. Потому что мы знаем, что защищаем.

В центре Киева стоит храм — собор Святой Софии, который тысячу лет назад построил наш великий князь Ярослав Мудрый. Внутри находятся фрески с изображением его семьи, а на стенах — надписи, которые веками оставляли наши предки. Современные украинцы могут их прочитать. У нас более тысячи лет непрерывной истории перед глазами.

— Мы воюем за свое. Мы не отдадим ни одного сантиметра территории. А все, что временно оккупировано — вернем. Мы хотим и будем жить свободно, в достатке, самостоятельно принимая решения. Наши воины бьются за это, мы их уважаем как героев, — сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что Минингали Шаймуратов в 1943 г. погиб в Луганской области, воюя с гитлеровцами. Сейчас же весь свободный мир и страны антигитлеровской коалиции считают, что главные адепты Гитлера — в Москве.

— Так за что умирают башкирские юноши и мужчины в Украине, в частности — из батальона имени Шаймуратова? Они погибнут — и у башкир станет в России больше прав? Нет. Вы отправите ваших людей на смерть и получите больше уважения для башкирского народа? Нет. Вы их похороните, и станет больше уроков башкирского языка в школах? Нет.

Министр обратил внимание, что сайт Башкирского государственного университета — на пяти языках. Но башкирский среди них отсутствует. Появится ли он там, если вы заплатите кровью? — спросил он.

По словам Резникова, украинцам абсолютно понятно стремление башкиров определять судьбу своей Родины и добиваться блага для своего народа. Но бороться за это нужно не в Украине — а в России против Кремля. Это правда. Кто отказывается ее видеть — предает свой народ.

Он призвал башкир забрать своих людей из Украины и отдать Киеву военных преступников. А также подчеркнул, что Кремль уже проиграл эту войну. Совместно мы заставим его отказаться от имперских амбиций.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине 203 880 своих военных, из них 720 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Фото: LiveKavkaz

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