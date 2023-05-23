За що вмирають ваші юнаки та чоловіки в Україні: Резніков звернувся до башкирів

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирів, адже саме Республіка Башкортостан ділить четверте-п’яте місце серед усіх регіонів РФ за кількістю загиблих в Україні солдатів окупаційної армії Кремля.

Він зазначив, що Республіка Башкортостан займає сьоме місце за чисельністю населення серед суб’єктів РФ та десяте за розміром ВВП. Але за підсумками 2022 року регіон був на 20-му місці за якістю життя та у третьому десятку за рівнем добробуту сімей.

Резніков наголосив, що безповоротні втрати за чотири місяці 2023 року значно перевищили кількість за весь 2022 рік.

— Лік загиблих, тих які зникли безвісти або стали інвалідами, йде на тисячі. Ви це знаєте краще за мене. Виникає запитання: за що башкири гинуть в Україні – далеко від свого дому?

Хіба українці – вороги башкирам? Ні.

Українці порушують громадянські, національні та культурні права башкирів? Ні.

Українці заважають розвитку башкирської мови? Ні.

Українці зазіхають на історичні землі башкирів? Ні.

Українці привласнюють багатства, які дає земля башкирів? Теж ні.

Міністр підкреслив, що все це роблять інші люди. І вони мешкають не в Україні, а у Москві.

Резніков пригадав одного з найвидатніших діячів башкирського народу Ахмет-Закі Валіді Тогана – сходознавця та вченого, якого більшовики змусили залишити рідну землю, півстоліття жити в еміграції та померти на чужині.

За радянських часів його ім’я намагалися зганьбити, називали ідеологом “буржуазно-націоналістичної опозиції”. Однодумці Закі Валіді піддавалися репресіям. Це робилося на основі сфабрикованих чекістами звинувачень.

— Здавалося, чорну сторінку вдалося перегорнути. Добре ім’я Ахмет-Закі Валіді було відновлено, а його заслуги нарешті гідно оцінені. Його ім’ям назвали Центр тюркських досліджень петербурзького університету, було створено музей. А на території університету у 2008 році встановили його погруддя, – написав він.

Однак у 2021 році цю спробу віддати йому данину поваги Генпрокуратура РФ назвала “героїзацією діянь поплічників нацистських злочинців”. Співробітників університету змусили виправдовуватися. А встановлення погруддя оголосили… самоправством. У 2021 році також прибрали і “загубили” бюст Закі Валіді у Сібаї.

— Це виглядає дуже образливо. Достойну людину через 50 років після смерті перетворили на “нацистського злочинця” та “екстреміста”. Чому? Лише тому, що він говорив про права башкирського народу, у тому числі – самовизначення, – додав міністр.

За словами Резнікова, поглумилися над пам’яттю Закі Валіді на догоду людожерливій політиці Москви, яка намагається викорінити все, що не вписується в імперську та нацистську за своєю суттю концепцію “руского міра”.

— Сьогодні вони знищують археологічну спадщину стародавнього міста Башкорт. А завтра можуть зробити “екстремістом” Салавата Юлаєва. Так само у “руский мір” “не вписалися” й українці. Народ десятиліттями називали “братнім”, а потім він став неугодним. Весь поголовно. Від малого до великого. Лише за те, що ми вирішили самі визначати свою долю, без Москви, – підкреслив Резніков.

Він зауважив, що російська пропаганда перетворила нас на ворогів, яких треба “денацифікувати”. Російська армія вже вбила сотні українських дітей, десятки тисяч мирних громадян, зруйнувала безліч міст. Сьогодні українські воїни демонструють масовий героїзм. А прості люди підтримують армію всім, чим можуть. Тому що ми знаємо, що захищаємо.

У центрі Києва стоїть храм – собор Святої Софії, який тисячу років тому збудував наш великий князь Ярослав Мудрий. Усередині знаходяться фрески із зображенням його сім’ї, а на стінах – написи, які століттями залишали наші пращури. Сучасні українці можуть їх прочитати. У нас понад тисячу років безперервної історії перед очима.

— Ми воюємо за своє. Ми не віддамо жодного сантиметра території. А все, що тимчасово окуповано – повернемо. Ми хочемо і житимемо вільно, в достатку, самостійно приймаючи рішення. Наші воїни б’ються за це, ми їх шануємо як героїв, – сказав він.

Крім того, міністр нагадав, що Мінінгалі Шаймуратов у 1943 р. загинув у Луганській області, воюючи із гітлерівцями. Нині ж весь вільний світ та країни антигітлерівської коаліції вважають, що головні адепти Гітлера – у Москві.

— Тож за що вмирають башкирські юнаки та чоловіки в Україні, зокрема – з батальйону імені Шаймуратова? Вони загинуть – і у башкирів стане в Росії більше прав? Ні. Ви відправите ваших людей на смерть і отримаєте більше поваги для башкирського народу? Ні. Ви їх поховаєте, і побільшає уроків башкирської мови у школах? Ні.

Міністр звернув увагу, що сайт Башкирського державного університету – п’ятьма мовами. Але башкирська серед них відсутня. Чи з’явиться вона там, якщо ви заплатите кров’ю? – запитав він.

За словами Резнікова, українцям абсолютно зрозуміле прагнення башкирів визначати долю своєї Батьківщини та добиватися блага для свого народу. Але боротися за це потрібно не в Україні – а в Росії проти Кремля. Це правда. Хто відмовляється її бачити – зраджує свій народ.

Він закликав башкирів забрати своїх людей із України та віддати Києву військових злочинців. А також наголосив, що Кремль уже програв цю війну. Спільно ми змусимо його відмовитись від імперських амбіцій.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні 203 880 своїх військових, з них 720 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Фото: LiveKavkaz

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