Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти звели нові укріплення в Криму

Російські війська звели нові укріплення в поки що окупованому Криму вздовж доріг до півострова.

Про це з посиланням на оприлюднені геолокаційні кадри повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Great graphics from @sdbernard and reporting by @ChristopherJM in this @FT piece, which overlays data I shared on Russian defenses with maps by @TheStudyofWar + @criticalthreats: https://t.co/26YqKTVksg pic.twitter.com/K7TyNrWiMQ

— Brady Africk (@bradyafr) May 22, 2023