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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти звели нові укріплення в Криму

Оборонні укріплення в Криму

Російські війська звели нові укріплення в поки що окупованому Криму вздовж доріг до півострова.

Про це з посиланням на оприлюднені геолокаційні кадри повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, армія РФ продовжує тримати оборону на Півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу.

Нагадаємо, що 23 травня в ефірі телемарафону Єдині новини речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зауважував, що російські війська активно мінують східний (лівий) берег Дніпра та встановлюють загородження проти човнів та плавзасобів.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати українські позиції на Півдні України.

Зокрема, додають в ISW, згідно з оприлюдненими 23 травня геолокаційними кадрами, українських захисників поблизу Дорожнянки Запорізької області обстрілювали артилерійські частини 177 морського піхотного полку Каспійської флотилії.

Ударами по українській бронетехніці на західному (правому) березі Дніпра напередодні вихвалялись і в Міністерстві оборони Росії.

Там навіть оприлюднювали кадри, як самохідно-артилерійські підрозділи десантників гатили по українських позиціях із установки Нона-С.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Оперативний ЗСУ

Війна в Україні, Крим, Російська агресія, РФ
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