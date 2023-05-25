Большинство летели на запад. Игнат рассказал детали ночной атаки дронов
Большинство дронов, которые войска РФ выпустили по Украине в ночь на 25 мая, летели на западные регионы.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.
По его словам, обычно РФ направляет дроны с Юга. Игнат отметил, что на этот раз “не зафиксировано пролетов по белорусской территории”.
— Атаковали в основном западные регионы. Какие цели были у врага, к счастью, мы не узнали, потому что сбиты все 100% шахедов, — сказал он.
Спикер добавил, что в зоне ответственности Воздушного командования Юг было уничтожено четыре БПЛА, не менее 10 вражеских дронов сбили в зоне ответственности Воздушного командования Центр, еще 22 беспилотника ликвидировали в зоне ответственности Воздушного командования Запад.
В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.
Источник: телемарафон
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