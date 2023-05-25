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Большинство летели на запад. Игнат рассказал детали ночной атаки дронов

Юрій Ігнат

Большинство дронов, которые войска РФ выпустили по Украине в ночь на 25 мая, летели на западные регионы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, обычно РФ направляет дроны с Юга. Игнат отметил, что на этот раз “не зафиксировано пролетов по белорусской территории”.

— Атаковали в основном западные регионы. Какие цели были у врага, к счастью, мы не узнали, потому что сбиты все 100% шахедов, — сказал он.

Спикер добавил, что в зоне ответственности Воздушного командования Юг было уничтожено четыре БПЛА, не менее 10 вражеских дронов сбили в зоне ответственности Воздушного командования Центр, еще 22 беспилотника ликвидировали в зоне ответственности Воздушного командования Запад.

В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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