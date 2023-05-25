Більшість летіли на захід. Ігнат розповів деталі нічної атаки дронів

Більшість дронів, які війська РФ випустили по Україні у ніч на 25 травня, летіли на західні регіони.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, зазвичай РФ направляє дрони з Півдня. Ігнат зазначив, що цього разу “не зафіксовано прольотів білоруською територією”.

– Атакували в основному західні регіони. Які цілі були у ворога, на щастя, ми не дізналися, тому що збиті усі 100% шахедів, – сказав він.

Речник додав, що в зоні відповідальності Повітряного командування Південь було знищено чотири БПЛА, щонайменше 10 ворожих дронів збили в зоні відповідальності Повітряного командування Центр, ще 22 безпілотники ліквідували в зоні відповідальності Повітряного командування Захід.

Уночі проти 25 травня російські війська випустили по Україні 36 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Усі безпілотники були знищені силами ППО.

Джерело: телемарафон

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