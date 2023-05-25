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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Явное нарушение зерновой сделки: посол США о блокировании Россией порта Южный

Бріджит Брінк - посол США
Фото: УНИАН

Страна-агрессор РФ нарушает свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы, когда блокирует доступ судов к украинскому порту Южный.

Об этом заявила в своем Twitter-аккаунте посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она обратила внимание, что после неоднократных угроз выйти из зерновой сделки Россия теперь не пропускает в порт Южный ни один из 28 кораблей, которые должны забрать агропродукцию.

Этот порт является одним из трех, определенных соглашением для экспорта продовольствия из Украины через Черное море.

– Это явное нарушение ее обязательств (в рамках зерновой сделки. — Ред.). Россия должна перестать препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы, — подчеркнула Бринк.

Как известно, 22 июля 2022 года Украина подписала зерновое соглашение с Турцией и ООН. Аналогичный документ отдельно подписала РФ.

Черноморская зерновая инициатива предусматривает вывоз агропродукции через три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный.

Действие соглашения удалось продлить до 18 июля. Однако РФ согласилась возобновить инспекции входящего флота в порты Одесса и Черноморск, отказавшись инспектировать суда, следующие в порт Южный.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, РФ почти месяц (с 29 апреля) блокирует наиболее глубоководный порт Южный. В настоящее время в порту находятся более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии.

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Бриджит Бринк, Зерно, Посольство США, Російська агресія, Черноморская зерновая инициатива
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