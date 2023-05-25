Явное нарушение зерновой сделки: посол США о блокировании Россией порта Южный

Страна-агрессор РФ нарушает свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы, когда блокирует доступ судов к украинскому порту Южный.

Об этом заявила в своем Twitter-аккаунте посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она обратила внимание, что после неоднократных угроз выйти из зерновой сделки Россия теперь не пропускает в порт Южный ни один из 28 кораблей, которые должны забрать агропродукцию.

Этот порт является одним из трех, определенных соглашением для экспорта продовольствия из Украины через Черное море.

– Это явное нарушение ее обязательств (в рамках зерновой сделки. — Ред.). Россия должна перестать препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы, — подчеркнула Бринк.

After repeated threats to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, Russia now refuses to allow any of the waiting 28 ships into Pivdennyy, one of the three ports designated by the agreement for food exports — a clear violation of their commitment. Russia must stop… https://t.co/Zu3AayqltQ — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 25, 2023

Как известно, 22 июля 2022 года Украина подписала зерновое соглашение с Турцией и ООН. Аналогичный документ отдельно подписала РФ.

Черноморская зерновая инициатива предусматривает вывоз агропродукции через три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный.

Действие соглашения удалось продлить до 18 июля. Однако РФ согласилась возобновить инспекции входящего флота в порты Одесса и Черноморск, отказавшись инспектировать суда, следующие в порт Южный.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, РФ почти месяц (с 29 апреля) блокирует наиболее глубоководный порт Южный. В настоящее время в порту находятся более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.