Явное нарушение зерновой сделки: посол США о блокировании Россией порта Южный

Страна-агрессор РФ нарушает свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы, когда блокирует доступ судов к украинскому порту Южный.

Об этом заявила в своем Twitter-аккаунте посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она обратила внимание, что после неоднократных угроз выйти из зерновой сделки Россия теперь не пропускает в порт Южный ни один из 28 кораблей, которые должны забрать агропродукцию.

Этот порт является одним из трех, определенных соглашением для экспорта продовольствия из Украины через Черное море.

After repeated threats to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, Russia now refuses to allow any of the waiting 28 ships into Pivdennyy, one of the three ports designated by the agreement for food exports — a clear violation of their commitment. Russia must stop… https://t.co/Zu3AayqltQ

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 25, 2023