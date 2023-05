Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний

Країна-агресор РФ порушує свої зобов’язання в межах Чорноморської зернової ініціативи, коли блокує доступ суден до українського порту Південний.

На цьому наголосила у своєму Twitter-акаунті посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона звернула увагу, що після неодноразових погроз вийти із зернової угоди Росія тепер не пропускає до порту Південний жоден із 28 кораблів, які мають забрати агропродукцію.

Цей порт є одним із трьох, визначених угодою для експорту продовольства з України через Чорне море.

After repeated threats to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, Russia now refuses to allow any of the waiting 28 ships into Pivdennyy, one of the three ports designated by the agreement for food exports — a clear violation of their commitment. Russia must stop… https://t.co/Zu3AayqltQ

