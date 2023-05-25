Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний

Бріджит Брінк - посол США
Фото: УНІАН

Країна-агресор РФ порушує свої зобов’язання в межах Чорноморської зернової ініціативи, коли блокує доступ суден до українського порту Південний.

На цьому наголосила у своєму Twitter-акаунті посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона звернула увагу, що після неодноразових погроз вийти із зернової угоди Росія тепер не пропускає до порту Південний жоден із 28 кораблів, які мають забрати агропродукцію.

Цей порт є одним із трьох, визначених угодою для експорту продовольства з України через Чорне море.

– Це явне порушення її зобов’язань (у межах зернової угоди. – Ред.). Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи, – наголосила Брінк.

Як відомо, 22 липня 2022 року Україна підписала зернову угоду з Туреччиною та ООН. Аналогічний документ окремо підписала РФ.

Чорноморська зернова ініціатива передбачає вивіз агропродукції через три українські порти: Одеса, Чорноморськ і Південний.

Дію угоди вдалося продовжити до 18 липня. Однак РФ погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів Одеса та Чорноморськ, відмовившись інспектувати судна, що прямують у порт Південний.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, РФ майже місяць (з 29 квітня) блокує найбільш глибоководний порт Південний. Наразі в порту перебуває понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, зокрема Африки та Азії.

Читайте також
Зернова ініціатива не передбачає виконання жодних вимог РФ – посол
зерно

Бріджит Брінк, Зерно, Посольство США, Російська агресія, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Збиття БпЛА в Чернівецькій області: майже півтори сотні абонентів досі без світла
Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО
Жодного Калібра в Чорному морі: РФ завела ракетоносії в пункти базування
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Ворог замінив “вагнерівців” під Бахмутом і намагається зупинити ЗСУ на флангах – Маляр
Бахмут
РФ підвищила рівень небезпеки в Чорному морі, намалювавши в системі AIS символ Z
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь