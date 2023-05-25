Явне порушення зернової угоди: посол США про блокування Росією порту Південний

Країна-агресор РФ порушує свої зобов’язання в межах Чорноморської зернової ініціативи, коли блокує доступ суден до українського порту Південний.

На цьому наголосила у своєму Twitter-акаунті посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона звернула увагу, що після неодноразових погроз вийти із зернової угоди Росія тепер не пропускає до порту Південний жоден із 28 кораблів, які мають забрати агропродукцію.

Цей порт є одним із трьох, визначених угодою для експорту продовольства з України через Чорне море.

– Це явне порушення її зобов’язань (у межах зернової угоди. – Ред.). Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи, – наголосила Брінк.

After repeated threats to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, Russia now refuses to allow any of the waiting 28 ships into Pivdennyy, one of the three ports designated by the agreement for food exports — a clear violation of their commitment. Russia must stop… https://t.co/Zu3AayqltQ — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 25, 2023

Як відомо, 22 липня 2022 року Україна підписала зернову угоду з Туреччиною та ООН. Аналогічний документ окремо підписала РФ.

Чорноморська зернова ініціатива передбачає вивіз агропродукції через три українські порти: Одеса, Чорноморськ і Південний.

Дію угоди вдалося продовжити до 18 липня. Однак РФ погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів Одеса та Чорноморськ, відмовившись інспектувати судна, що прямують у порт Південний.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, РФ майже місяць (з 29 квітня) блокує найбільш глибоководний порт Південний. Наразі в порту перебуває понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, зокрема Африки та Азії.

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