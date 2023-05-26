27 мая объявлен днем траура по погибшим из-за ракетной атаки Днепра — Филатов
27 мая в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки одной из больниц города.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
— Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц. Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывалась психиатрическая помощь. Простыми словами — психбольницу. Никаких военных объектов там и близко не было, — написал он в Telegram.
Мэр уточнил, что досталось и бедным животным ветклиники, которая находится рядом.
Филатов отмечает, что пострадавших могло быть больше.
— Фактически, людей спасло чудо. На момент атаки в больнице там шла “пересменка”. Всего по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в городе более тысячи выбитых окон. В амбулаториях и прилегающих жилых дома. В школах и детсадах. На корпусе стадиона и в детских внешкольных учреждениях. В ряде инфраструктурных и торговых объектов. Есть повреждения крыш и коммуникаций. Не говоря уже о частном имуществе людей, — написал он.
Напомним, что утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми до сих пор нет связи.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко