27 мая объявлен днем траура по погибшим из-за ракетной атаки Днепра — Филатов

27 мая в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки одной из больниц города.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

— Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц. Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывалась психиатрическая помощь. Простыми словами — психбольницу. Никаких военных объектов там и близко не было, — написал он в Telegram.

Мэр уточнил, что досталось и бедным животным ветклиники, которая находится рядом.

Филатов отмечает, что пострадавших могло быть больше.

— Фактически, людей спасло чудо. На момент атаки в больнице там шла “пересменка”. Всего по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в городе более тысячи выбитых окон. В амбулаториях и прилегающих жилых дома. В школах и детсадах. На корпусе стадиона и в детских внешкольных учреждениях. В ряде инфраструктурных и торговых объектов. Есть повреждения крыш и коммуникаций. Не говоря уже о частном имуществе людей, — написал он.

Напомним, что утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми до сих пор нет связи.

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