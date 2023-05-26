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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

27 травня оголошено днем жалоби за загиблими через ракетну атаку Дніпра – Філатов

ракетний удар по Дніпру
Фото: ДСНС

27 травня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки однієї з лікарень міста.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

– Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній із наших лікарень. Денний ракетний удар знищив філію однієї з медустанов, де надавалася психіатрична допомога. Простими словами – психіатричну лікарню. Жодних військових об’єктів там і близько не було, – написав він у Telegram.

Мер уточнив, що дісталося і бідним тваринам ветклініки, що знаходиться поряд.

Філатов зазначає, що постраждалих могло бути більше.

– Фактично людей врятувало диво. На момент атаки у лікарні там йшла “перезмінка”. Загалом за підсумками масованої ракетної атаки вночі та денного обстрілу, у місті понад тисячу вибитих вікон. В амбулаторіях та прилеглих житлових будинках. У школах та дитсадках. На корпусі стадіону та у дитячих позашкільних закладах. У ряді інфраструктурних та торгових об’єктів. Є пошкодження дахів та комунікацій. Не говорячи вже про приватне майно людей, – написав він.

Нагадаємо, що уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по поліклініці в Дніпрі. Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку.

Війна в Україні, Дніпро, Лікарні, ракетний удар
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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