В Черкасской области работала ПВО – ОВА
26 мая в Черкасской области за 20 минут до отмены воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.
Об этом жителей и гостей региона предупредил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
В то время опасность с воздуха оставалась только в Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Подробностей вражеской атаки глава области пока не предоставил. Только в 05:54 сообщил об отбое воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Табурец
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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