В Черкасской области работала ПВО – ОВА

26 мая в Черкасской области за 20 минут до отмены воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

Об этом жителей и гостей региона предупредил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

В то время опасность с воздуха оставалась только в Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Подробностей вражеской атаки глава области пока не предоставил. Только в 05:54 сообщил об отбое воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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