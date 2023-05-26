Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Росія атакує Україну ракетами Х-101: що відомо про снаряд, характеристики та дальність дії
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Черкаській області працювала ППО – ОВА

ППО

26 травня в Черкаській області за 20 хвилин перед скасуванням повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

Про це жителів та гостей регіону попередив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

На той час небезпека з повітря залишалась лише в Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Подробиць ворожої атаки очільник області поки не надав. Лише о 05:54 повідомив про відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Черкаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зливав локації ППО, мостів та шпиталів: у Черкасах затримано агента Кремля
У Черкаській області працювала ППО – ОВА
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
На Закарпатті виготовляють макети ПТРК Стугна: як це допомагає ЗСУ
У Черкаській області працювала ППО – ОВА
Відео та електронні бланки: як зміниться техогляд в Україні
Таксі
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті
Бахмут
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
У Черкаській області працювала ППО – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь