У Черкаській області працювала ППО – ОВА
26 травня в Черкаській області за 20 хвилин перед скасуванням повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.
Про це жителів та гостей регіону попередив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
На той час небезпека з повітря залишалась лише в Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Подробиць ворожої атаки очільник області поки не надав. Лише о 05:54 повідомив про відбій повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Табурець
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко