У Черкаській області працювала ППО – ОВА

26 травня в Черкаській області за 20 хвилин перед скасуванням повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

Про це жителів та гостей регіону попередив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

На той час небезпека з повітря залишалась лише в Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Подробиць ворожої атаки очільник області поки не надав. Лише о 05:54 повідомив про відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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