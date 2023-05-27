В Енергодарі зникли зв’язок і світло: що відомо про ризик провокацій РФ на ЗАЕС

В окупованому Енергодарі Запорізької області вимкнули електрику та не працює мобільний зв’язок.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах як містяни, які знайшли спосіб вийти в інтернет, так і люди, які вже тривалий час не можуть зателефонувати родичам у місті.

Користувачі чатів повідомляють, що не можуть зателефонувати знайомим і родичам після 18:00 26 травня. За іншою інформацією, зв’язку немає вже понад 7 годин, тобто з 16:00.

Визначити справжність коментарів, які публікуються в чатах спільнот Енергодару, наразі не є можливим.

Перед цим Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські окупанти, які контролюють Запорізьку АЕС, розташовану в Енергодарі, планують масштабну провокацію “зі створення вогнища радіаційної небезпеки” на станції в найближчі години. За даними ГУР, росіяни можуть завдати удар по території АЕС.

Метою провокації в ГУР назвали “імітацію аварії”, через що буде “оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин”.

За даними розвідників, задля того, аби приховати підготовку провокації, російські військові “зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ”.

Відстань до Енергодару

У зв’язку з повідомленням ГУР є високий запит на актуальну інформацію про стан радіаційного фону в Україні та відстань до Енергодару в разі надзвичайної ситуації.

Так, навколо Енергодару розташовуються три великих міста України – Запоріжжя, Кривий Ріг та Дніпро.

Відстань від Енергодару, де розміщена ЗАЕС, до Запоріжжя, становить близько 50 км.

Від Енергодару до Кривого Рогу – близько 100 км.

Відстань від Енергодару до Дніпра становить близько 110 км.

Найближчим до Енергодару є Нікополь, який із ЗАЕС розділяє протока річки Дніпро завширшки 18 км.

Нікопольська РВА відстежує рівень радіації

Паралельно із цим, о 22:25 26 травня, очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, який керує містом, що найближче до окупованого Енергодару, у своєму Telegram-каналі заявив, що наразі “рівень радіації в межах району не перевищує звичайні показники”.

Це, а також попередня публікація Євтушенка, викликали ще більше запитань у місцевих. Так, у попередньому дописі на сторінці керівника Нікопольської РВА, був опублікований коментар ГУР про можливу провокацію росіян. Через це у нього почали питати, що робити містянам і як реагувати на такі повідомлення.

У відповідь на це Євтушенко порадив “заспокоїтись, зарядити телефон, зібрати документи, перевірити автомобіль, знайти пігулки йоду які видавали минулого року, згадати, як приймати, та покласти їх на видне місце, приготувати дві пари одягу всім членам сім’ї та бути готовим до евакуації”.

– Скоріше за все, ці покидьки можуть створити локальний витік, котрий не загрожуватиме території району. Можливо, саме внаслідок розголосу вони відмовляться від такого плану, – написав він.

Згодом люди почали публікувати запитання до Євтушенка, чому в суспільстві нагнітається паніка, на що керівник районної адміністрації відповів, що “немає паніки”.

Також Євтушенко попередив містян, що не слід пити йод, про який було вказано вище.

Факти ICTV раніше розповідали, що потрібно знати про йодну профілактику.

Карта радіаційного фону онлайн

Для зручності, Факти ICTV публікують карту радіаційного фону на території України, який відстежують фахівці з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО SaveDnipro на Saveecobot.

Нагадаємо, загроза радіаційного витоку зберігається з моменту повномасштабного вторгнення Росії на території Україну, оскільки на початку війни була захоплена не тільки ЗАЕС, а й Чорнобильська АЕС, де теж були повідомлення про можливі провокації РФ.

Втім, після того, як росіян вибили з північних областей України, контроль над ЧАЕС було повернутой Києву та українським фахівцям.

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