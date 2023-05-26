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Илья Нежигай, редактор ленты

В Испании анонсировали поставки в Украину четырех танков Leopard 2 и БТР M113

Leopard 2
Фото: Depositphotos

Правительство Испании обязалось предоставить Украине еще четыре танка Leopard 2 и партию БТР M113.

Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Рамштайн.

— Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, будущую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии бронетранспортеров M-113 TOA, — говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, идет ли речь о новых танках или о тех Leopard 2, которые Испания анонсировала в марте текущего года. Если это новые танки, то общее количество Leopard 2 от Испании, которые должны прибыть в Украину, достигнет 14.

Руководительница испанского оборонного ведомства также указала на хороший прогресс в обучении украинских военнослужащих в Испании, где на сегодня проходят обучение около 1,5 тыс. воинов ВСУ.

Министр, которую сопровождал Генеральный секретарь по вопросам оборонной политики, адмирал Хуан Франсиско Мартинес Нуньес, завершила свою речь, подчеркнув важность единства, решимости и эффективности стран и организаций, участвующих в Контактной группе, и еще раз подчеркнув, что они могут рассчитывать на неизменную готовность Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Leopard 2A4

Испания, Война в Украине, Танки для Украины
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