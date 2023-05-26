В Іспанії анонсували поставки в Україну чотирьох танків Leopard 2 і БТР M113

Уряд Іспанії зобов’язався надати Україні ще чотири танки Leopard 2 та партію БТР M113.

Про це заявила очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Рамштайн. – Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, зазначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії бронетранспортерів M-113 TOA, – йдеться в повідомленні.

В повідомленні не уточнюється, чи йде мова про нові танки, чи ті Leopard 2, які Іспанія анонсувала в березні поточного року. Якщо це нові танки, то загальна кількість Leopard 2 від Іспанії, які мають прибути в Україну, сягне 14.

Очільниця іспанського оборонного відомства також вказала на гарний прогрес у навчанні українських військовослужбовців в Іспанії, де на сьогодні проходять навчання близько 1,5 тис. воїнів ЗСУ.

Міністр, яку супроводжував Генеральний секретар з питань оборонної політики, адмірал Хуан Франсіско Мартінес Нуньєс, завершила свою промову, підкресливши важливість єдності, рішучості та ефективності країн та організацій, які беруть участь у Контактній групі, і вкотре наголосивши, що вони можуть розраховувати на незмінну готовність Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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