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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибух під Бердянськом: під удар потрапила база окупантів

Вибух
Фото: Depositphotos

У селі Новопетрівка Бердянського району сьогодні зранку пролунали потужні вибухи – був приліт по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад російських військ.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За його словами, був “неймовірний приліт” по базах відпочинку Хімік і Весна, які розташовані на узбережжі Азовського моря.

Раніше місцеві жителі у соцмережах повідомляли про потужні вибухи, які було чути у центрі Бердянська, а надто – в районі порту.

За попередньою інформацією від місцевих, звуку ракети не чули, тому, можливо, це був ударний безпілотник. Після прильоту над містом піднявся височенний стовп диму.

Кажуть, що могло прилетіти у полігон окупантів.

Зараз навколо кружляє ворожа авіація.

Вночі 26 травня в Бердянську також було гучно. Місцеві жителі повідомляли про звуки детонації.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух
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