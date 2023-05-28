Похитили технику и покинули позиции: в Лисичанске дезертировали 80 оккупантов
В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения Шторм-Z российских оккупационных войск. Они самовольно оставили боевые позиции.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
— Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику, — говорится в сводке.
В Нижнесерогозском районе временно оккупированной Херсонщины продолжается принудительная паспортизация украинцев.
Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества.
— Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца, — сообщили в Генштабе.
За сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко