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Валентина Чорна, редактор ленты

Похитили технику и покинули позиции: в Лисичанске дезертировали 80 оккупантов

Похитили технику и покинули позиции: в Лисичанске дезертировали 80 оккупантов
Фото: Getty Images

В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения Шторм-Z российских оккупационных войск. Они самовольно оставили боевые позиции.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику, — говорится в сводке.

В Нижнесерогозском районе временно оккупированной Херсонщины продолжается принудительная паспортизация украинцев.

Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества.

— Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца, — сообщили в Генштабе.

За сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Луганская область, Російська агресія
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