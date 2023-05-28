Викрали техніку і залишили позиції: у Лисичанську дезертирували 80 окупантів
У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу Шторм-Z російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК Вагнер, які самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку, – йдеться у зведенні.
У Нижньосірогозькому районі тимчасово окупованої Херсонщини триває примусова паспортизація українців.
Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна.
– Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією у випадку відмови отримання документів російського зразка, – повідомили у Генштабі.
За добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два – по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко