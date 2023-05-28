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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Викрали техніку і залишили позиції: у Лисичанську дезертирували 80 окупантів

Викрали техніку і залишили позиції: у Лисичанську дезертирували 80 окупантів
Фото: Getty Images

У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу Шторм-Z російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК Вагнер, які самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку, – йдеться у зведенні.

У Нижньосірогозькому районі тимчасово окупованої Херсонщини триває примусова паспортизація українців.

Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна.

– Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією у випадку відмови отримання документів російського зразка, – повідомили у Генштабі.

За добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Луганська область, Російська агресія
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Артур Свинаренко
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