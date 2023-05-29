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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Очень скоро об этом пожалеете: Буданов обратился к россиянам после очередной атаки

Кирило Буданов

Российским оккупантам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками. Они скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в видео обращении в понедельник, 29 мая.

Он отметил, что очередная попытка террористических действий РФ атаковать Украину баллистическими ракетами потерпела поражение.

— Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, возможно, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас немного огорчить — это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу, — заявил Буданов.

По словам главного разведчика страны, все, кто пытался нас запугать, мечтая, что это даст какой-то эффект, очень скоро об этом пожалеет.

— Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят, — добавил руководитель ГУР.

Днем 29 мая российские террористы выпустили по Украине 11 ракет Искандер, среди которых были баллистические. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Работу нашей противовоздушной обороны было слышно как минимум в шести областях и в столице.

Фото: ГУР

Война в Украине, Кирилл Буданов, Ракетные удары России, Разведка
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