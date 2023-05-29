Очень скоро об этом пожалеете: Буданов обратился к россиянам после очередной атаки
Российским оккупантам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками. Они скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в видео обращении в понедельник, 29 мая.
Он отметил, что очередная попытка террористических действий РФ атаковать Украину баллистическими ракетами потерпела поражение.
— Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, возможно, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас немного огорчить — это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу, — заявил Буданов.
По словам главного разведчика страны, все, кто пытался нас запугать, мечтая, что это даст какой-то эффект, очень скоро об этом пожалеет.
— Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят, — добавил руководитель ГУР.
Днем 29 мая российские террористы выпустили по Украине 11 ракет Искандер, среди которых были баллистические. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
В ночь на 29 мая оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Работу нашей противовоздушной обороны было слышно как минимум в шести областях и в столице.
Фото: ГУР
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко