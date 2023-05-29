Дуже скоро про це пошкодуєте: Буданов звернувся до росіян після чергової атаки

Російським окупантам не вдасться залякати українців своїми ракетними атаками. Вони скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у відеозверненні в понеділок, 29 травня.

Він зазначив, що чергова спроба терористичних дій РФ атакувати Україну балістичними ракетами зазнала поразки.

— Всі ті, хто в РФ досі вірили, вірять або, можливо, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас трішки засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу, – заявив Буданов.

За словами головного розвідника країни, всі, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, дуже скоро про це пошкодують.

— Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі побачать, – додав керівник ГУР.

Вдень 29 травня російські терористи випустили по Україні 11 ракет Іскандер, серед яких були балістичні. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

В ніч проти 29 травня окупанти атакували Україну крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Роботу нашої протиповітряної оборони було чути щонайменше у шести областях та в столиці.

Фото: ГУР

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